Terremoto en Colombia: empresarios buscan crear Banco de Materiales para la Construcción

Desde Cartagena el presidente de la ANDI, Bruce Mac Máster, aseguró que el empresariado colombiano busca crear un Banco de Materiales para la Construcción que apoye a los damnificados del terremoto.

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El dirigente gremial manifestó además que esta iniciativa es diferente a la recaudación de dinero en efectivo, que ya supera los 15 mil millones de pesos en solo dos días y que se extenderá hasta el viernes 14 de agosto.

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“El Gobierno ya de alguna forma nos compró la idea, ya hoy tenemos una reunión a las 6 de la tarde de crear un banco de materiales para la reconstrucción, en donde tenemos nosotros los afiliados nuestros que producen acero, ladrillo, cemento, baldosas, baños, vidrios, techos; y vamos a trabajar con ellos y esta va a ser seguramente una labor un poquito más de largo aliento”, declaró el líder gremial.

También dijo que las afectaciones dentro del empresariado formal en el país, fueron mínimas luego de la tragedia que vivió el país el pasado 10 de agosto.