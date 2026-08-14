DT del Cagliari explicó ausencia de Yerry Mina en el primer partido de la temporada

Comienza a reanudarse el fútbol en Europa y este viernes es el turno de Italia, que tendrá su punto de partida con la Copa Italia, cuya primera fase cuenta con la presencia de 64 equipos.

Este viernes será el turno del Cagliari, que estará recibiendo en su estadio al Arezzo, cuando de la segunda división del fútbol italiano. Para dicho compromiso no estará disponible Yerry Mina.

Fabio Pisacane, director técnico del equipo, explicó en la rueda de prensa previa al encuentro la ausencia del defensa caucano de 31 años, quien se unió hace apenas una semana a los entrenamientos con el club.

“Yerry Mina llegó el 7 de agosto y está siguiendo un programa personalizado para estar lo más cerca posible de la condición ideal para el primer partido de la temporada”, comentó Pisacane ante los medios de comunicación.

Al respecto, añadió, destacando la trayectoria y experiencia de Mina: “Sabemos lo que puede aportarnos en cuanto a experiencia, pero necesita ponerse en forma”.

Finalmente, Fabio Pisacane aseguró que contarán con Yerry Mina para el encuentro del próximo fin de semana, cuando ya comience la Serie A 2026/2027. “Daniel Maldini puede jugar, contamos con Kevin Carlos y Yerry Mina para la liga”, mencionó.