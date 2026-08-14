Exministros dieron luces al nuevo Gobierno para superar crisis de salud en Colombia

En el último día del 11° Congreso Empresarial de la ANDI que se realiza en Cartagena, exministros de salud dieron luces al nuevo Gobierno Nacional que lidera el presidente Abelardo de la Espriella, sobre cómo podría estabilizarse el sector.

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“Hay que tomar decisiones con un regulador confiable. El sistema vive todavía en el siglo XX”, fue una de las conclusiones del diálogo donde también participó en representación de los industriales, Bruce Mac Máster.

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Por ejemplo el exministro de Iván Duque entre 2020 y 2022, Fernando Ruíz, resaltó los aportes del sector productivo en aspectos sanitarios. “No hay un país donde los empresarios estén tan involucrados en el tema de salud como Colombia”. Además destacó que el país no se está preguntando para qué se quiere invertir en salud. “Para tener población sana”, resaltó.

Por su parte, para el extitular de la cartera Alejandro Gaviria, la nueva ministra Ana María Vesga “tiene que hacer una buena amistad con el ministro de hacienda”. Además sostuvo que es muy importante que la nueva funcionaria asuma un papel protagónico en el gabinete, para que esto signifique gestión de recursos.