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13 ago 2026 Actualizado 17:51

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“Vamos a necesitar todo su esfuerzo”: vicepresidente José Manuel Restrepo a empresarios de Colombia

El alto funcionario celebró los aportes que han sido anunciados desde el congreso de la ANDI en Cartagena, para atender a víctimas del terremoto

El alto funcionario celebró los aportes que han sido anunciados desde el congreso de la ANDI en Cartagena, para atender a víctimas del terremoto

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Uno de los grandes ausentes del 11° Congreso Empresarial Colombiano organizado por la ANDI en Cartagena, ha sido el Gobierno Nacional, quien atiende de forma prioritaria a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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A través de un video proyectado al auditorio el vicepresidente de la república, José Manuel Restrepo, se excusó por no haber participado de manera presencial en el evento, y pidió al sector productivo del país seguir apoyando a los territorios afectados por la tragedia.

“Vamos a necesitar, además, todos sus impulsos, todos sus esfuerzos, porque superado este primer momento viene la fase de reconstrucción, y esta fase es significativamente compleja, porque fueron decenas de miles de casas las que se perdieron”, dijo el vocero del presidente Abelardo de la Espriella.

Por su parte, los afiliados a la ANDI reportan el recaudo de cerca de 15 mil millones de pesos producto de donaciones.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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