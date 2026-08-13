“Vamos a necesitar todo su esfuerzo”: vicepresidente José Manuel Restrepo a empresarios de Colombia

El alto funcionario celebró los aportes que han sido anunciados desde el congreso de la ANDI en Cartagena, para atender a víctimas del terremoto

Uno de los grandes ausentes del 11° Congreso Empresarial Colombiano organizado por la ANDI en Cartagena, ha sido el Gobierno Nacional, quien atiende de forma prioritaria a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de un video proyectado al auditorio el vicepresidente de la república, José Manuel Restrepo, se excusó por no haber participado de manera presencial en el evento, y pidió al sector productivo del país seguir apoyando a los territorios afectados por la tragedia.

“Vamos a necesitar, además, todos sus impulsos, todos sus esfuerzos, porque superado este primer momento viene la fase de reconstrucción, y esta fase es significativamente compleja, porque fueron decenas de miles de casas las que se perdieron”, dijo el vocero del presidente Abelardo de la Espriella.

Por su parte, los afiliados a la ANDI reportan el recaudo de cerca de 15 mil millones de pesos producto de donaciones.