Tres escuelas no podrán recibir estudiantes por daños generados por el sismo en Andes

Andes- Antioquia

La alcaldía de Andes, en el suroeste de Antioquia, continúa realizando las evaluaciones tras el fuerte sismo del pasado lunes 10 de agosto. Luego de cada análisis se va consolidando la información, pero también se va ampliando la cifra de afectaciones; en el caso específico de las instituciones educativas, algunas deberán permanecer cerradas.

Según el más reciente reporte de la secretaria de Educación de esa población, se deberá implementar la alternancia académica, especialmente en I.E. del área urbana.

“En tres de ellas, en el momento, por grandes afectaciones, no pueden estar en las sedes educativas; tendremos que buscar una estrategia de alternancia o buscar una sede cercana para poder ubicar a los niños. Estas son Peñas Azules, San Miguel y San Perucho”, explicó Alexandra Flores, secretaria de Educación de Andes.

Agrega que se han identificado fallas en un total de 14 sedes educativas con daños en techos y pisos, por ahora, además de que están siendo visitadas. De nuevo piden paciencia para poder llegar a todas las I.E. y llevar a cabo análisis que permitan identificar riesgos que no pongan en peligro a los menores.