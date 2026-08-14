Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 ago 2026 Actualizado 03:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Tres escuelas no podrán recibir estudiantes por daños generados por el sismo en Andes

En el área urbana, otras instituciones deberán adoptar la medida de alternancia mientras se soluciona la problemática.

Andes, suroeste antioqueño. Foto: Cortesía.

Andes, suroeste antioqueño. Foto: Cortesía.

Andes, suroeste antioqueño. Foto: Cortesía.
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Andes- Antioquia

La alcaldía de Andes, en el suroeste de Antioquia, continúa realizando las evaluaciones tras el fuerte sismo del pasado lunes 10 de agosto. Luego de cada análisis se va consolidando la información, pero también se va ampliando la cifra de afectaciones; en el caso específico de las instituciones educativas, algunas deberán permanecer cerradas.

Según el más reciente reporte de la secretaria de Educación de esa población, se deberá implementar la alternancia académica, especialmente en I.E. del área urbana.

En tres de ellas, en el momento, por grandes afectaciones, no pueden estar en las sedes educativas; tendremos que buscar una estrategia de alternancia o buscar una sede cercana para poder ubicar a los niños. Estas son Peñas Azules, San Miguel y San Perucho”, explicó Alexandra Flores, secretaria de Educación de Andes.

Agrega que se han identificado fallas en un total de 14 sedes educativas con daños en techos y pisos, por ahora, además de que están siendo visitadas. De nuevo piden paciencia para poder llegar a todas las I.E. y llevar a cabo análisis que permitan identificar riesgos que no pongan en peligro a los menores.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir