La policía intervino la manifestación en la autopista Medellín-Bogotá y esta fue habilitada

Bello- Antioquia

Desde la mañana de este jueves, un grupo de personas de la vereda Granizal del municipio de Bello bloqueó la autopista Medellín-Bogotá en el sector La Báscula, lo que generó un caos vehicular durante todo el día, afectando la movilidad en el norte del Valle de Aburrá.

Cerca de las 10 p. m. y tras la intervención de la UDMON, la policía logró despejar a los manifestantes y habilitar la movilidad por ese corredor vial. Pero en medio de esa actividad estatal se iniciaron dos incendios forestales en el lugar de la protesta. Frente a esta situación, la alcaldía de Bello manifestó que desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y los bomberos están atendiendo la conflagración.

“Se investiga un rumor difundido por testigos presenciales que apuntan a que, presuntamente, el conato haya sido provocado por algunos de los manifestantes que estuvieron en la zona”.

Aunque los manifestantes también manifestaron que fueron los gases lacrimógenos lanzados por la policía los que generaron los incendios.

Al momento de esta publicación, la vía está habilitada, pero ante la emergencia por el incendio se analiza el riesgo que las llamas puedan generar para los vehículos que transitan por el lugar, ya que están muy cerca de la vía.

Recordemos que las personas que estuvieron realizando la protesta exigen a la alcaldía una solución urgente a la problemática que denuncian por la falta de agua potable, vías de acceso adecuadas y vivienda digna.