Leo Castro se suma a la causa para enviar ayudas a los afectados por el terremoto en Pereira

Leo Castro se suma a las ayudas para enviar provisiones a las victimas del terremoto en Pereira

En la noche de este miércoles 12 de agosto, el delantero de Millonarios, Leonardo Castro, y su esposa, Daniela Múnera, anunciaron la apertura de un nuevo centro de acopio en la ciudad de Bogotá, solidarizándose con las víctimas del terremoto que sufrió el país el pasado lunes, viéndose gravemente afectada la región de Pereira.

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El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el Eje Cafetero dejó un desenlace de destrucción y necesidades urgentes. En medio de esta emergencia, Leonardo Castro decidió apartar un momento de su rutina con Millonarios para acudir a la emergencia nacional.

¿Dónde será el centro de acopio?

Junto a su esposa, establecieron el punto de acopio ubicado en la Calle 17A #69B - 74, en Bogotá. Este espacio está destinado a la recepción de insumos para auxiliar a los damnificados, buscando canalizar el apoyo social que se ha multiplicado tras la tragedia.

“Pueden donar agua, alimentos, cobijas, colchonetas, carpas, elementos de aseo básicos, artículos para mascotas y todo aquello que sea de utilidad. Cada aporte, por mas pequeño que sea, puede significar mucho para alguien que hoy lo necesita” expresó el delantero mediante historias en su perfil de Instagram.

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Con la apertura de este centro de acopio, la capital del país ya cuenta con más de 46 locaciones alrededor de la ciudad, con el fin de lograr el mayor aporte para los damnificados por el desastre natural.

El delantero estará en horas de la tarde de este jueves en el lugar de las donaciones junto con su esposa. Mientras tanto, Leo se prepara con el conjunto embajador de cara al partido de ida por los octavos de final de la Copa Colombiana frente a Barranquilla el día 14 de agosto a las 8:10 pm hora local.

Castro, originario del Tambo, Cauca, ha pasado gran parte de su vida viviendo en Pereira. El atacante fue pieza clave en la consecución del histórico título del cuadro Matecaña en el segundo semestre del 2022.