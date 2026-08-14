María Godoy será nueva superintendente de Salud; Roberto Solano, nuevo interventor de Nueva EPS
Exviceministra María Andrea Godoy y el gerente de Caja Copi, Roberto Solano, asumen importantes retos en el sector
María Godoy será nueva superintendente de Salud; Roberto Solano, nuevo interventor de Nueva EPS
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...