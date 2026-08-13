Líneas Hospitalarias enviará desde Santander equipos médicos a Chocó tras el terremoto

Cerca de tres toneladas de insumos y dispositivos médicos saldrán desde Santander hacia Chocó para apoyar la atención de las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El cargamento sale desde Líneas Hospitalarias LH, en articulación con la Fundación Federico, y tendrá como destino el Hospital de Quibdó.

Paula Andrea Delgado Díaz, directora Técnica de Fabricación de Dispositivos Médicos de Líneas Hospitalarias, explicó que entre los elementos que serán enviados hay camas hospitalarias, atriles, divanes y diferentes tipos de camillas, incluidas camillas de transporte y recuperación.

“Desde Líneas Hospitalarias, en articulación con la Fundación Federico, saldrá el día de hoy un camión con alrededor de tres toneladas de insumos y dispositivos médicos”, señaló Delgado.

También enviarán elementos para ortopedia y rehabilitación

Dentro del cargamento también irá material de osteosíntesis, utilizado para el tratamiento de fracturas, además de elementos de ortopedia y rehabilitación como rodilleras e inmovilizadores.

El envío no estará compuesto únicamente por equipos. Un grupo interdisciplinario viajará para apoyar el uso de los dispositivos médicos que serán entregados durante la emergencia.

“También contamos con material de ortopedia para rehabilitación como rodilleras, inmovilizadores y demás elementos que van a permitir la recuperación de los pacientes en esta contingencia”, agregó Delgado.

La campaña es impulsada por la Gobernación de Santander y ASPAS para canalizar las donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

Sara Díaz Castilla, gerente de ASPAS, destacó que además del aporte empresarial, ciudadanos han acudido a los diferentes puntos habilitados para entregar ayudas.

“Queremos extender un agradecimiento especial y sentido no solo a Líneas Hospitalarias, sino a todos los santandereanos que se han acercado a los puntos de recolección”, indicó Díaz Castilla.

Desde Santander también se mantienen activos otros puntos de acopio para recibir alimentos no perecederos, agua y elementos de primera necesidad que serán destinados a las familias damnificadas.