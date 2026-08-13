Salvar la vida de 467 jóvenes al año: el reto de la Alcaldía de Bogotá

Las autoridades investigan cuándo llegaron las jóvenes al Valle del Cauca y en qué circunstancias se produjeron sus asesinatos. Foto: LEREXIS Getty Images.

Bogotá D.C

Bogotá Cómo Vamos presentó el informe de Calidad de Vida de 2025, junto con el Informe de Situación Nutricional en Primera Infancia, elaborado en alianza con Fundación Éxito.

Uno de los hallazgos de este informe es que de las 25.000 muertes violentas que cada año pueden prevenirse mediante mejores políticas públicas, 647 son de jóvenes y pueden prevenirse.

“Durante muchos años medimos la calidad de vida preguntándonos cómo estaba Bogotá. Hoy la pregunta es distinta: ¿qué ciudad queremos sostener dentro de veinte años? Este informe muestra que proteger la vida no termina en evitar una muerte; significa crear las condiciones para que las personas, especialmente las y los jóvenes, puedan estudiar, trabajar, emprender y desarrollar su proyecto de vida", afirmó Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

Principales causas de muerte de los jóvenes

Primero, el informe identifica que Bogotá está viviendo un cambio demográfico en el que la población se envejece cada vez más de forma acelerada. Calculan que para 2030 habrá 80,4 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15, mientras las matrículas escolares ya acumulan una caída cercana al 11 % desde 2021.

Teniendo en cuenta este contexto, el estudio pudo determinar que los homicidios, los siniestros viales y la problemática de la salud mental es lo que más afecta a los jóvenes.

Aunque la tasa de homicidios en Bogotá disminuyó en 2025, son los jóvenes 3 de cada 10 las víctimas, siendo este grupo poblacional el más afectado por este tipo de violencia.

Además, en las calles de la ciudad en 2025 fallecieron 159 jóvenes y ellos representan el 30% de las víctimas mortales por siniestros viales.

Un factor clave también tiene que ver con la salud mental. Aunque Bogotá mantuvo la tasa de suicidio por debajo de la meta distrital (4,4 por cada 100.000 habitantes, frente a una meta de 5,2), los suicidios en adolescentes aumentaron 48 % entre 2024 y 2025, y adolescentes y jóvenes registran las tasas más altas de la ciudad (7,8 y 7,7 por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

Informe Situación Nutricional en Primera Infancia 2025

En el evento también se presentó el Informe de Situación Nutricional en Primera Infancia 2025, resultado de una alianza de siete años entre Bogotá Cómo Vamos y Fundación Éxito.

El informe evidencia avances importantes, como la reducción de la inseguridad alimentaria grave y de la desnutrición aguda infantil.

Sin embargo, también alerta sobre desafíos que requieren atención prioritaria, entre ellos las brechas territoriales, la disminución de la lactancia materna exclusiva y el aumento del exceso de peso en la primera infancia.

“Estos indicadores nos recuerdan que garantizar un buen comienzo de vida sigue siendo una tarea urgente. Para la Fundación Éxito, el desarrollo humano integral en una ciudad que envejece se construye desde los primeros mil días de vida y requiere actuar de manera articulada en tres dimensiones fundamentales: una nutrición adecuada en la primera infancia, el cuidado de la salud mental de madres, padres y cuidadores, y la generación de oportunidades que permitan a las familias construir proyectos de vida sostenibles”, afirmó Diana María Pineda, directora de Fundación Éxito.

Conclusiones

Más que presentar cifras, el encuentro abrió una conversación sobre el futuro de Bogotá. En una ciudad donde cada vez nacen menos niños y la población envejece, proteger la vida ya no consiste únicamente en evitar muertes: significa garantizar que las próximas generaciones tengan las oportunidades para vivir con dignidad y construir la ciudad de las próximas décadas.