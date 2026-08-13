Jhon Lucumí será nuevo jugador de la Juventus: millonaria suma que recibirá Bologna por su fichaje

En las últimas horas se dio a conocer la llegada del defensor Jhon Janer Lucumí, proveniente del Bolonia, a un gigante italiano como lo es la Juventus de Turín. Tras semanas de especulaciones, el acuerdo ya estaría cerrado entre ambos clubes y se haría oficial en los próximos días.

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El zaguero central, de buen desempeño en el último mundial, dará el salto a los grandes clubes, luego de jugar en el Cali, Genk y Bologna, este será su primer equipo top del viejo continente.

A pesar de que la Vecchia Signora no gana el título de Liga desde la temporada 2019-20, y no logra ser importante en torneos internacionales, fue campeón de la Copa Italia en la temporada 2023-24 y de a poco viene armando una nómina de primer nivel.

Millonaria suma que recibirá Bologna por el fichaje de Jhon Lucumí a Juventus

Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, confirmó que hay un acuerdo verbal entre ambos clubes por la compra del jugador a cambio de 20 millones de euros más variables. Además, dice que el colombiano estaría completando sus exámenes médicos este fin de semana.

Bologna, que la temporada pasada prefirió retener al jugador antes que escuchar ofertas, le prometió que lo dejaría dar el salto a un mejor equipo si llegaba una oferta que cumpliera con el pedido del club de más de 20 millones de euros.

Aunque hubo varios rumores durante la semana, Romano reveló que el colombiano quería irse unicamente a la Juventus. Como 1907, el otro club aparentemente interesado, estaba dispuesto a poner más de 22 millones sobre la mesa por el defensor para a reforzar su línea defensiva de cara al debut del equipo en Champions League.

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La Juventus, a diferencia del Como, jugará la fase de liga de la Europa League, a pesar de esto, el colombiano prefirió sumarse al histórico club antes que al equipo sensación del momento. Lucumí será compañero del también defensor Juan David Cabal, que no ha podido consolidarse en el equipo por culpa de las lesiones que ha sufrido desde su llegada al club de Turín.