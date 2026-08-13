🔴EN VIVO Heart vs Benfica, con Ríos y Durán titulares, por la Liga de Europa: Minuto a minuto
Los portugueses llegan con una ventaja superior sobre el club escoces tras el partido de ida.
El Heart of Midlothian de Escocia recibe al Benfica por el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Europa League, en el estadio Tynecastle Park, en la ciudad de Edinburgh. En el partido de ida, el pasado 6 de agosto en la ciudad de Lisboa, los portugueses se llevaron el partido 6-1 sobre los escoses.
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Ríos y Durán titulares
Los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán serán inicialistas en la plantilla del portugués Marco Silva, primera vez desde la llegada de Durán al plantel de las Águilas que ambos comparten 11 inicial, debido a que los dos ingresaron en el segundo tiempo en el partido de ida, al igual que en el empate de la primera fecha de la Liga Portugal 2-2 frente a Académico Viseu.
Sica acá el MINUTO a MINUTO de Heart vs Benfica
Primera cartulina del partido
Para el delantero Claudio Braga del Hearts de Escocia
Insiste Lukebakio
Tiro rechazado de Dodi Lukébakio que intenta con la izquierda desde el centro del área luego de un pase de Andreas Schjelderup.
Sigue el asedio del Benfica
Remate parado alto y por el centro de la portería. Heorhiy Sudakov remata de cabeza desde el centro del área, asistencia de Lukébakio con un centro al área.
Nuevamente Durán
El delantero colombiano pierde su tercera oportunidad en el partido con un remate que se pierde por la izquierda
Primera del Hearts
Guendouz remata desde el borde del área y ataja Soares con facilidad
Combinación colombiana
Tras pase de Richard Ríos, nuevamente remata Durán y el disparo pasa cerca del palo izquierdo
Cerca Durán del primero
El delantero logra rematar el balón de volea y se va rozando el horizontal
Inicia el partido
11 Inicial del Benfica con los Colombianos
11 inicial de los locales
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