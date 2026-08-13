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13 ago 2026 Actualizado 19:22

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Fútbol

🔴EN VIVO Heart vs Benfica, con Ríos y Durán titulares, por la Liga de Europa: Minuto a minuto

Los portugueses llegan con una ventaja superior sobre el club escoces tras el partido de ida.

EN VIVO Heart vs Benfica, con Ríos y Durán titulares, por la Liga de Europa: Minuto a minuto (Photo by Paul Devlin/SNS Group via Getty Images)

EN VIVO Heart vs Benfica, con Ríos y Durán titulares, por la Liga de Europa: Minuto a minuto (Photo by Paul Devlin/SNS Group via Getty Images) / Paul Devlin - SNS Group

EN VIVO Heart vs Benfica, con Ríos y Durán titulares, por la Liga de Europa: Minuto a minuto (Photo by Paul Devlin/SNS Group via Getty Images)
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El Heart of Midlothian de Escocia recibe al Benfica por el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Europa League, en el estadio Tynecastle Park, en la ciudad de Edinburgh. En el partido de ida, el pasado 6 de agosto en la ciudad de Lisboa, los portugueses se llevaron el partido 6-1 sobre los escoses.

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Ríos y Durán titulares

Los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán serán inicialistas en la plantilla del portugués Marco Silva, primera vez desde la llegada de Durán al plantel de las Águilas que ambos comparten 11 inicial, debido a que los dos ingresaron en el segundo tiempo en el partido de ida, al igual que en el empate de la primera fecha de la Liga Portugal 2-2 frente a Académico Viseu.

Sica acá el MINUTO a MINUTO de Heart vs Benfica

Hay nuevos mensajes
34'

Primera cartulina del partido

Para el delantero Claudio Braga del Hearts de Escocia

32'

Insiste Lukebakio

Tiro rechazado de Dodi Lukébakio que intenta con la izquierda desde el centro del área luego de un pase de Andreas Schjelderup.

30'

Sigue el asedio del Benfica

Remate parado alto y por el centro de la portería. Heorhiy Sudakov remata de cabeza desde el centro del área, asistencia de Lukébakio con un centro al área.

23'

Nuevamente Durán

El delantero colombiano pierde su tercera oportunidad en el partido con un remate que se pierde por la izquierda

12'

Primera del Hearts

 

Guendouz remata desde el borde del área y ataja Soares con facilidad

9'

Combinación colombiana

Tras pase de Richard Ríos, nuevamente remata Durán y el disparo pasa cerca del palo izquierdo

4'

Cerca Durán del primero

El delantero logra rematar el balón de volea y se va rozando el horizontal

Inicia el partido

11 Inicial del Benfica con los Colombianos

11 inicial de los locales

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO del Heart vs Benfica en la Europa League

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