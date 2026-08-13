EN VIVO Heart vs Benfica, con Ríos y Durán titulares, por la Liga de Europa: Minuto a minuto (Photo by Paul Devlin/SNS Group via Getty Images) / Paul Devlin - SNS Group

El Heart of Midlothian de Escocia recibe al Benfica por el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Europa League, en el estadio Tynecastle Park, en la ciudad de Edinburgh. En el partido de ida, el pasado 6 de agosto en la ciudad de Lisboa, los portugueses se llevaron el partido 6-1 sobre los escoses.

Le puede interesar: DIMAYOR suspende fecha de futbol colombiano durante este fin de semana

Ríos y Durán titulares

Los colombianos Richard Ríos y Jhon Jader Durán serán inicialistas en la plantilla del portugués Marco Silva, primera vez desde la llegada de Durán al plantel de las Águilas que ambos comparten 11 inicial, debido a que los dos ingresaron en el segundo tiempo en el partido de ida, al igual que en el empate de la primera fecha de la Liga Portugal 2-2 frente a Académico Viseu.

Sica acá el MINUTO a MINUTO de Heart vs Benfica