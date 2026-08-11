Bombardeo en el Catatumbo: Defensoría advierte que tres civiles resultaron heridos

La Defensoría del Pueblo alertó por las afectaciones a la población civil tras un bombardeo registrado durante la noche del lunes 10 de agosto en la vereda El Sinaí, en jurisdicción del municipio de San Calixto, Norte de Santander, en límites con El Tarra.

De acuerdo con información conocida por la entidad a través de autoridades y medios de comunicación locales, al menos tres campesinos resultaron heridos durante el bombardeo, entre ellos una mujer de 44 años. Los equipos de la Defensoría en territorio ya realizan acompañamiento a las personas afectadas.

“De manera preliminar, conocimos que autoridades de San Calixto y El Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil”, señaló la entidad.

La Defensoría también informó que los hechos habrían provocado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra, por lo que sus equipos se están movilizando para apoyar la verificación de la situación y coordinar la atención de las comunidades afectadas junto con las personerías municipales.

Ante este panorama, la entidad pidió a las autoridades municipales y departamentales disponer de manera oportuna los recursos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia a las personas heridas y a quienes se hayan visto obligados a abandonar sus territorios.

Además, hizo un llamado a la Fuerza Pública para reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares, teniendo en cuenta los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario.

“Solicitamos a la Fuerza Pública reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares (...) para prevenir afectaciones a la población civil”, indicó la Defensoría.

La entidad señaló que continuará verificando lo ocurrido en terreno y acompañando la respuesta institucional, al advertir que este hecho evidencia nuevamente “los graves riesgos que enfrenta la población civil” en medio del conflicto armado que persiste en la región del Catatumbo.

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