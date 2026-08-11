Aumentó a 188 la cifra de muertos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Pereira tras terremoto del 10 de agosto de 2026. (Photo by Alexis Munera/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reveló un reporte más reciente sobre la cifra de muertos y heridos tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia.

Según los datos revelados por la asociación, con corte al 11 de agosto, el terremoto deja 188 fallecidos, principalmente en Cali con 98 casos, Pereira con 79, Quibdó con 9 y Manizales con 5.

Al reporte de estas ciudades se le suma Armenia, la cual se mantiene en alerta roja ante los 1.677 heridos y las más de 240 estructuras colapsadas.

En cuanto a la infraestructura afectada por el temblor, se registran edificios municipales, educativos y de salud, entre otros. Cali reporta 56, Manizales 17, Armenia 17, Pereira 92 y Quibdó 9.

Adicionalmente, según reportes de la Aeronáutica Civil, los aeropuertos de Pereira, Popayán y Cartago se mantienen con operación restringida por daños. Entre tanto, han normalizado su operación comercial los de Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura.

En este momento, el reporte da cuenta de que las ciudades de Cali y Pereira se encuentran en situación más crítica, pues registran estructuras colapsadas y 254 personas atrapadas reportadas. Entre tanto, Quibdó reporta personas heridas y afectaciones en edificaciones, mientras que Manizales registra daños estructurales en evaluación.

En cuanto a Armenia, se han reportado afectaciones puntuales, mientras que Bogotá y Medellín no registran daños graves y mantienen activos sus protocolos de verificación.

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