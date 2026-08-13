Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 ago 2026 Actualizado 16:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Aumentan a 2.347 las viviendas afectadas por el sismo en Antioquia; hay un muerto y 19 lesionados

Tras las visitas técnicas de evaluación de las estructuras afectadas, se ha indicado que estas se concentran principalmente en las subregiones Suroeste y Oriente.

Afectaciones en establecimientos escolares tras sismo en Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Afectaciones en establecimientos escolares tras sismo en Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Afectaciones en establecimientos escolares tras sismo en Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Martín Díaz Rubio

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Antioquia

Aumentó a 2.347 el número de viviendas afectadas tras el sismo que sacudió a Antioquia el pasado lunes, según el reporte preliminar del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia DAGRAN.

Las afectaciones se concentran principalmente en las subregiones Suroeste y Oriente. Además de las viviendas, las autoridades registran daños en cerca de 344 instituciones educativas y 21 centros hospitalarios. El temblor deja un fallecido y 19 lesionados, mientras los consejos municipales de gestión del riesgo continúan activos en los municipios impactados.

Más información

El Dagran informó que las autoridades iniciaron una fase de acompañamiento a los municipios para que adelanten las declaratorias de calamidad pública y gestionen los recursos necesarios para atender a la población afectada. Hasta el momento, Ciudad Bolívar y Andes ya declararon la calamidad, mientras que El Retiro y Abejorral se encuentran en proceso de completar los trámites administrativos correspondientes.

Ayuda operacional desde Antioquia para Pereira

Antioquia recibió autorización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para brindar apoyo integral a Pereira. Después de haber enviado ayuda al departamento del Chocó, se ha autorizado el envío de un equipo de ingenieros y médicos a Risaralda, quienes se trasladarán a Pereira para atender la situación actual, utilizando sus propios recursos y en coordinación con el departamento de Antioquia.

Estamos en la fase de aprestamiento. Una vez se tengan los datos definitivos, se vincularán de manera voluntaria ingenieros y médicos que se desplazarán próximamente a la ciudad de Pereira”, dijo Vanessa Paredes Zúñiga, directora general del Dagran.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir