La “reina del PVC”, emprendedora de Santander, se quedó sin negocio por el terremoto en Pereira

Bucaramanga

Conny Han Daniela Obando Rodríguez, una santandereana que se hace llamar “la reina del PVC” es otra de las damnificadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto en el Eje Cafetero.

Hace algunos días, en redes sociales, anunciaba la llegada de pisos y otros materiales de construcción al negocio que había montado en Pereira “con precio especial de inauguración por tiempo limitado”.

El negocio llamado “La Reina del PVC”, estaba ubicada en la carrera 7 Número 30-59, en el centro de la capital de Risaralda. El lunes, el negocio se vino al piso. “El edificio de la esquina empezó a desmoronarse y cayó sobre las demás casas”, aseguró la emprendedora en diálogo con Caracol Radio.

Lea también: Conmovedor relato de mujer que pide ayuda para sus padres tras terremoto: “necesitamos solidaridad”

En sus redes sociales, Conny Han o la “reina del PVC” agradeció a “quienes han estado pendientes”. Confirmó que está bien, “pero emocionalmente no tengo palabras para describir lo que siento. Se me desgarró el alma cuando encontré el local que con tanto amor y esfuerzo hemos trabajado está en escombros”.

Conny Han Daniela es ingeniería industrial egresada de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Fue célebre en Bucaramanga porque a través de redes sociales buscaba parejas a personas solas bajo la cuenta “Presentando solteros”. Así fue como se conoció con Andrés Guillén, un empresario radicado en Dosquebradas.

Cuando se unieron buscaron un local en el centro en diciembre pasado. Hace un mes ocuparon otro espacio contiguo. “Estamos preocupados por el edificio de la esquina no ha sido demolido”, asegura Conny Han Daniela.