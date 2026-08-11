Ecuador abre centros de acopio para enviar ayuda a Colombia por terremotos

El gobierno ecuatoriano confirmó que las donaciones serán canalizadas para enviarlas a suelo colombiano. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía Gobierno Ecuador)

El Gobierno ecuatoriano habilitará dos centros de acopio de ayuda humanitaria para enviar a Colombia, tras el terremoto de 7,4 que sacudió el lunes a varias zonas del país.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó en un comunicado que los centros, uno ubicado en Quito y otro en Guayaquil, estarán abiertos hasta el viernes, y que por medio de ellos se canalizará “el apoyo de la ciudadanía ecuatoriana hacia las familias que requieren asistencia”.

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En Quito, las donaciones se recolectarán en el coliseo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y en Guayaquil en el coliseo de la Universidad de Guayaquil, entre las 08:30 y las 17:00 (13:30 y 22:00 GMT).

La institución señaló que entre los artículos que pueden ser donados están sábanas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas de una o una plaza y media, carpas para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua, jabón, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema.

El Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a “realizar las donaciones de manera responsable y segura”, y recordó que los artículos deben estar en buen estado y no recibirán aquellos que no estén en el listado anterior.

“Con esta acción, Ecuador extiende su mano solidaria a Colombia y fortalece los lazos de hermandad que unen a ambos países”, añadió la SNGR.

Además de estas donaciones, Ecuador ha puesto a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito con autonomía para operar durante 7 días, quienes ya acudieron en junio pasado a Venezuela para participar en las operaciones de búsqueda tras el doble terremoto que azotó al país caribeño.

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El terremoto, de magnitud 7,4 ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Gobierno colombiano elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos.