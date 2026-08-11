Banco de Alimentos de Bucaramanga habilita centro de acopio para damnificados por el terremoto

El Banco de Alimentos de Bucaramanga habilitó su sede como centro de acopio para recibir ayudas destinadas a las personas damnificadas por el terremoto. La campaña comenzó esta semana y se espera que permanezca activa durante los próximos días, dependiendo de las necesidades en las zonas afectadas.

Rocío Ramírez, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, explicó que están recibiendo alimentos no perecederos, entre ellos arroz, granos, pastas, harina de trigo, aceite, panela, café y chocolate.

También se pueden donar elementos de aseo personal como papel higiénico, toallas higiénicas y pañitos húmedos, además de pañales para niños y adultos.

¿Dónde y en qué horario se pueden llevar las ayudas?

Las donaciones se reciben de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la sede del Banco de Alimentos, ubicada en la carrera 20 #11-46, junto a la parroquia San Vicente de Paúl, en Bucaramanga.

La entidad también habilitó la posibilidad de realizar donaciones en dinero para las personas que quieran apoyar la campaña de esta manera.

El Banco de Alimentos espera mantener la recolección durante esta y la próxima semana, aunque el tiempo dependerá de cómo avance la atención de la emergencia.

La organización hizo además una precisión sobre los elementos que no deben llevarse al centro de acopio: no están recibiendo ropa ni medicamentos. Ramírez explicó que esta decisión busca evitar situaciones presentadas en campañas anteriores, cuando recibieron prendas que no estaban en las condiciones indicadas y medicamentos vencidos.

Las ayudas serán canalizadas a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) y de los bancos que hacen parte de esta red.

Según Ramírez, la articulación permitirá llevar los apoyos a zonas afectadas como Buenaventura, Pereira y Cartago, además de trabajar a través de los bancos de alimentos de Cali y Medellín. La organización también está pendiente de las necesidades en Chocó, donde la red cuenta con un comedor en Istmina.

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