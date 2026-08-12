Los secretos detrás de la casi segura elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor

La virtual elección de Jorge Eliécer Laverde como contralor general de la República deja un ganador político claro: Simón Gaviria, el hijo del jefe del partido liberal César Gaviria.

Simón y Lidio García Turbay armaron una coalición a lo largo de la última semana, basada más en las conveniencias de las bancadas del Congreso que en las calidades del aspirante.

La pieza que activó el efecto dominó final fue la volteada de Cambio Radical, el partido dirigido por Enrique Vargas Lleras, que hasta la noche del lunes respaldaba la aspiración de Andrés Castro.

Al mediodía de ayer, Laverde completó 135 votos de los 143 necesarios.

Así como hay un ganador neto, el perdedor de la jornada es el Pacto Histórico que, a pesar de tener las bancadas más grandes tanto en Senado como en Cámara, terminó convertido en un convidado de piedra en las últimas 24 horas.

La vocería del expresidente Gustavo Petro, por parte de Felipe Harman, se desdibujó en la jornada definitiva, y curiosamente el cuestionado empresario Euclides Torres ganó protagonismo mientras la izquierda seguía esperando un guiño claro del expresidente Gustavo Petro.

Con 135 votos en el bolsillo y por lo menos otros 7 potenciales, Laverde no necesita la adhesión masiva del Pacto Histórico que mayoritariamente se inclinará por él.

El expresidente Gustavo Petro espera que hoy, o a más tardar mañana, el Senado le dé luz verde a su permiso para salir del país por un año y todo indica que ese deseo personal prevaleció sobre el tema de la elección del contralor.

Laverde es percibido como un candidato 100% del Congreso que no tiene mayor resistencia en el gobierno.

Su relación no aclarada con el fallecido Mario Castaño y el escándalo de las marionetas, no fue siquiera considerado en la decisión de los partidos políticos.

Lo ven simplemente como una persona de larga vinculación con el legislativo y que acredita estudios para llegar al cargo.

No era el candidato del gobierno, pero tampoco le disgusta. Muchos dicen que no será un perseguidor del expresidente Gustavo Petro y su gobierno, pero la verdad llega debiéndole poco en esta elección y es muy probable que pronto empiece a trabajar de la mano del abelardismo.

La bancada grande del Pacto Histórico está necesitando a gritos un liderazgo fuerte interno en el Congreso. Si cada decisión necesita de la reflexión de Petro, nunca van a llegar a tiempo.

El senador Iván Cepeda también necesita determinar si quiere tomar las riendas de la colectividad o si prefiere hacerse a un lado, pero una bancada sin jefe –aunque sea la más grande en Senado y Cámara– no pasa de ser una montonera.

Bonus track

No habrá decisión ni hoy ni mañana en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.

Lo más probable es que los magistrados decidan citar una sala plena para discutir exclusivamente ese tema.

El diario El Tiempo revela hoy que la magistrada Paola Meneses presentará una ponencia pidiendo devolver la reforma al Senado, por segunda vez, para subsanar lo que ella considera vicios de trámite.

Hay dos magistrados impedidos para votar la constitucionalidad de la norma: Jorge Enrique Ibáñez y Héctor Carvajal.

Y solo hay un conjuez elegido: Carlos Pablo Márquez, quien por cierto quería ser contralor y se quedó por fuera de la lista de elegibles.

Si la votación en la Corte Constitucional fuera hoy, quedaría cuatro-cuatro.

Van a necesitar otro conjuez que se escoge de la lista por sorteo.

De esa persona, aún no identificada, va a depender el futuro de millones de colombianos pensionados o que están por jubilarse.

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