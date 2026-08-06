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En carta a Marco Rubio, Leyva ofrece su colaboración ante la “inmunda corrupción” del Gobierno Petro

En una nueva carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a otros destinatarios de EE. UU., el excanciller Álvaro Leyva lanzó acusaciones al presidente Gustavo Petro.

¿Qué dice la carta enviada por Álvaro Leyva a políticos en EE. UU.?

El eje central de la misiva gira en torno a las recientes elecciones presidenciales y la negativa de Petro de reconocer el resultado que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. A pesar de la legitimidad del proceso, Leyva señaló que el mandatario desconoce los resultados y ha insistido en el triunfo del senador Iván Cepeda.

“Hoy desconoce su legitimidad tras haber sido favorecido por las mayorías después de franca y limpia lid atenida a normas jurídicas vigiladas por las autoridades competentes en compañía de numerosos observadores electorales internacionales. Ayer no más insistió Gustavo Petro en el triunfo del otro competidor derrotado, señor Iván Cepeda Castro”, señala el documento.

Conducta de Gustavo Petro busca minar la democracia: Álvaro Leyva

Para el excanciller, la conducta de Petro responde a una “intención dolosa” que busca minar la democracia. Trátase de una clara invitación a la franca rebeldía contra el orden establecido; seguro, además, buscando disfrazar la inmunda corrupción suya, la de su gobierno y sus cercanos círculos”, añade la misiva.

En el documento, Leyva recordó que denunció al presidente Petro debido a su " “particular condición personal e indigno proceder”. Ante lo que calificó de un comportamiento delictual, el exministro acudió a la justicia de los Estados Unidos, donde interpuso dos denuncias penales.

El proceso judicial contra Petro sigue su curso. Tras la salida de la entonces Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, Leyva envió copias de los expedientes con los mismos alcances al actual Fiscal General encargado, Todd Blanch.

“Señor Secretario Marcos Rubio: Mañana será usted testigo y/o la delegación americana presente, de un nuevo amanecer. Esto debe defenderse. Les manifiesto que me pongo a las órdenes del USA Fiscal encargado, señor Todd Blanch, para lo que haya menester”, culmina la carta.

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