¿Dónde están los puntos en Boyacá para ayudar a los damnificados por el terremoto?

Boyacá habilita puntos de acopio para ayudar a los damnificados por el terremoto / Foto: Caracol Radio.

Boyacá

Tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que afectó diferentes regiones del país, la Gobernación de Boyacá y varias administraciones municipales activaron la campaña “Todos Unidos por Colombia”, con el propósito de recolectar ayudas humanitarias para las familias damnificadas.

Estos son los puntos de acopio habilitados:

Tunja

En la capital boyacense se habilitó una carpa en la entrada de la Gobernación de Boyacá, ubicada en la Plaza de Bolívar.

Horario: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Duitama

En Duitama se reciben ayudas durante las 24 horas en la Cámara de Comercio.

También está disponible un punto alterno de recepción en la sede de la UPTC.

Sogamoso

En Sogamoso, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios habilitó un centro de acopio en su sede, ubicada en la carrera 14 número 8-21.

De acuerdo con la comandante del organismo de socorro, Alexandra Díaz, las donaciones se reciben durante las 24 horas y posteriormente serán organizadas para realizar un envío hacia las zonas más afectadas, especialmente Quibdó.

Nobsa

Los habitantes de Nobsa pueden llevar sus donaciones directamente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde se adelanta la recepción de las ayudas humanitarias.

Puerto Boyacá

En este municipio fue habilitado un punto de recepción en la Carrera 5 # 17-73, donde la comunidad puede entregar sus aportes para las familias afectadas.

Bogotá

Los boyacenses residentes en la capital del país también pueden sumarse a la campaña.

La Casa de Boyacá, ubicada en la Calle 98 # 19A-67, está habilitada para recibir las donaciones.

Cruz Roja

Sede Tunja calle 17 # 9-56

Sede Duitama carrera 16 # 10 -255

Sede Sogamoso calle 11 # 8-47

¿Qué se puede donar?

Las autoridades y organismos de socorro están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, pañales, frazadas, cobijas, colchonetas, ropa nueva y otros elementos de primera necesidad.

También se pueden entregar alimentos para mascotas, teniendo en cuenta que las ayudas serán destinadas a familias que lo perdieron todo durante la emergencia. Se recomienda priorizar elementos nuevos, en buen estado y que sean fáciles de transportar y distribuir.

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