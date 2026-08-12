Cifra de muertos tras terremoto podría estar en 241: Gobierno consolida reportes

Colombia enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico dejó afectaciones en varias ciudades del país, principalmente en Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

A su vez, esta emergencia también representa un desafío para el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió formalmente la Presidencia de la República el pasado 7 de agosto, apenas tres días antes del terremoto.

Consolidación de cifras

De acuerdo con la información recopilada por Asocapitales, que viene consolidando los reportes entregados por las ciudades capitales afectadas, hasta este 12 de agosto a las 7:30 de la mañana se registraban 190 personas fallecidas.

Cabe resaltar que la cifra reportada por Asocapitales ha sido la que se ha venido manejando públicamente en el país y ha sido reiterada por el presidente De la Espriella.

Sin embargo, el sistema de información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registra una cifra superior: 241 fallecidos, 3.771 heridos y 94 edificios colapsados. Los datos están alojados en un tablero oficial de datos.

Caracol Radio consultó con fuentes al interior de la UNGRD, quienes explicaron que la entidad recopila la información a partir de los reportes entregados durante los comités de gestión del riesgo, en los que participan organismos de socorro, gobernaciones, alcaldías y zonas apartadas del país.

Según estas fuentes, posteriormente los datos son cargados a una plataforma pública en la que se consolida la información de la emergencia.

La UNGRD tiene la responsabilidad de consolidar la información

Cabe resaltar que la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no se limita a coordinar la respuesta frente a la emergencia. La normativa establece funciones específicas relacionadas con la consolidación de la información.

De hecho, en el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la situación de desastre, se recuerda que la Subdirección para el Manejo de Desastres de la UNGRD, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 19 del Decreto Ley 4147 de 2011, tiene entre sus funciones la de “consolidar la información para sustentar la declaratoria de desastre”.

Los organismos de emergencia, al igual que el Gobierno nacional, continúan gestionando la consolidación de la información a través de los Puestos de Mando Unificado (PMU) convocados por el presidente Abelardo de la Espriella.

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