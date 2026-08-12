Colombia recibe ayuda internacional para atender emergencia: México, El Salvador, Los Ángeles y más

Después de que el Gobierno radicara ayer el acto administrativo para que las ayudas internacionales llegaran al país, como lo confirmó Caracol Radio, hoy Colombia comienza a recibir las donaciones con las que atenderán a las más de 24.000 familias afectadas por el terremoto que sacudió al país.

La primera llegada que se espera es la de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia, quien vendrán a apoyar la respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en medio de la emergencia.

Así mismo, se espera la llegada de ayuda humanitaria procedente de México y El Salvador.