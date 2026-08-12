Colombia recibe ayuda internacional para atender emergencia: México, El Salvador, Los Ángeles y más
La ayuda comenzó a llegar después de que el Gobierno radicara el acto administrativo para la entrada de ayuda internacional al país.
Después de que el Gobierno radicara ayer el acto administrativo para que las ayudas internacionales llegaran al país, como lo confirmó Caracol Radio, hoy Colombia comienza a recibir las donaciones con las que atenderán a las más de 24.000 familias afectadas por el terremoto que sacudió al país.
La primera llegada que se espera es la de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia, quien vendrán a apoyar la respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en medio de la emergencia.
Así mismo, se espera la llegada de ayuda humanitaria procedente de México y El Salvador.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...