¿Cómo ayudar desde Santander a damnificados por el terremoto? Estos son los puntos de donación

La solidaridad de los santandereanos comenzó a movilizarse tras el terremoto que sacudió al occidente del país. Para facilitar la entrega de ayudas y garantizar que lleguen a las familias que más las necesitan, fueron habilitados tres puntos de recolección en Santander.

La recomendación de las autoridades es realizar las donaciones únicamente a través de estos lugares habilitados y evitar entregar elementos a personas o sitios que no estén vinculados con la coordinación oficial de la emergencia.

Estos son los puntos donde puede llevar sus donaciones en Bucaramanga:

1. Banco de Alimentos de Bucaramanga: Está ubicado en la carrera 20 #11-41, barrio San Francisco. Allí se reciben principalmente alimentos no perecederos y otros productos de primera necesidad.

El punto funciona de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. El Banco de Alimentos también ha dispuesto en sus redes sociales información sobre los productos que pueden ser entregados.

2. Alcaldía de Bucaramanga: En el primer piso de la Alcaldía se instalará una carpa para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas de Chocó, Cauca y el Eje Cafetero.

En este lugar se solicitan especialmente alimentos, kits de aseo y agua potable. Las ayudas serán coordinadas con la Cruz Roja para posteriormente trasladarlas a las zonas que requieren atención.

3. Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca: Este es el tercer punto habilitado en el área metropolitana. Allí se recibirán ayudas a través de la Fundación ASPAS.

En este lugar pueden entregarse colchonetas, medicamentos, frazadas y otros elementos útiles para atender las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.

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Por ahora, estos son los puntos oficiales habilitados en Santander y podrían sumarse nuevos lugares de recolección conforme avance la respuesta a la emergencia.

La invitación es a que quienes tengan la posibilidad de ayudar lo hagan de manera organizada, entregando elementos que realmente sean requeridos y utilizando los canales establecidos para evitar que las donaciones se dispersen o no lleguen a sus destinatarios.

Otro punto de acopio es liderado por el Centro Comercial La Quinta en Bucaramanga: