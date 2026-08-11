¿Cómo ayudar desde Santander a damnificados por el terremoto? Estos son los puntos de donación
Alimentos, agua, elementos de aseo, medicamentos, frazadas y colchonetas hacen parte de las ayudas que se están recolectando en Santander para las comunidades afectadas por el fuerte sismo en el occidente de Colombia.
La solidaridad de los santandereanos comenzó a movilizarse tras el terremoto que sacudió al occidente del país. Para facilitar la entrega de ayudas y garantizar que lleguen a las familias que más las necesitan, fueron habilitados tres puntos de recolección en Santander.
La recomendación de las autoridades es realizar las donaciones únicamente a través de estos lugares habilitados y evitar entregar elementos a personas o sitios que no estén vinculados con la coordinación oficial de la emergencia.
Estos son los puntos donde puede llevar sus donaciones en Bucaramanga:
1. Banco de Alimentos de Bucaramanga: Está ubicado en la carrera 20 #11-41, barrio San Francisco. Allí se reciben principalmente alimentos no perecederos y otros productos de primera necesidad.
El punto funciona de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. El Banco de Alimentos también ha dispuesto en sus redes sociales información sobre los productos que pueden ser entregados.
2. Alcaldía de Bucaramanga: En el primer piso de la Alcaldía se instalará una carpa para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas de Chocó, Cauca y el Eje Cafetero.
En este lugar se solicitan especialmente alimentos, kits de aseo y agua potable. Las ayudas serán coordinadas con la Cruz Roja para posteriormente trasladarlas a las zonas que requieren atención.
3. Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca: Este es el tercer punto habilitado en el área metropolitana. Allí se recibirán ayudas a través de la Fundación ASPAS.
En este lugar pueden entregarse colchonetas, medicamentos, frazadas y otros elementos útiles para atender las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.
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Por ahora, estos son los puntos oficiales habilitados en Santander y podrían sumarse nuevos lugares de recolección conforme avance la respuesta a la emergencia.
La invitación es a que quienes tengan la posibilidad de ayudar lo hagan de manera organizada, entregando elementos que realmente sean requeridos y utilizando los canales establecidos para evitar que las donaciones se dispersen o no lleguen a sus destinatarios.