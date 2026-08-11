En Barrancabermeja ya son 50 las solicitudes de revisión de afectaciones tras terremoto en Colombia

Luego del sismo registrado en la mañana del 10 de agosto en el país, en Barrancabermeja comenzaron las labores de verificación de posibles daños en viviendas, instituciones educativas y otros establecimientos públicos y privados.

Didier González, director de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, confirmó que hasta el momento se han recibido más de 40 solicitudes de revisión distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los reportes se encuentran seis instituciones educativas, entre ellas el colegio Camilo Torres, con sus sedes A y Antonio Nariño; el colegio El Castillo, sede A, y tres sedes ubicadas en la Meseta San Rafael, en las veredas La Arenosa, La Legía y Cretáceo.

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González explicó que ya se adelantan visitas técnicas en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Infraestructura, con el propósito de determinar las condiciones de las estructuras y establecer las intervenciones que sean necesarias.

La Alcaldía dispuso además la conformación de un equipo interdisciplinario integrado por funcionarios de las secretarías de Infraestructura, Educación y Planeación, así como de Espacio Público y Control Urbano, EDUVA y la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres. El objetivo es revisar cada uno de los puntos reportados y definir una hoja de ruta para las posibles intervenciones.

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Desde Gestión del Riesgo hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma y tener paciencia, debido al número de solicitudes recibidas y al despliegue progresivo de los equipos técnicos.

Además, las personas que ya reportaron afectaciones al número de emergencia de la Dirección de Gestión de Riesgos deberán estar pendientes de sus teléfonos, pues serán contactadas para coordinar las visitas de inspección.

Los informes técnicos permitirán establecer cuáles son los daños y definir las acciones que deberán adelantarse en cada uno de los lugares afectados.