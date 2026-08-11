Asciende a 85 la cifra de muertos por el terremoto en Cali

Al menos 85 personas han fallecido y otras 885 resultaron heridas en Cali tras el terremoto registrado este lunes, según el más reciente balance entregado desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por el alcalde Alejandro Eder.

La emergencia también deja 56 estructuras con colapso total y 93 edificios y viviendas con daños en su infraestructura.

Además, las autoridades tienen el reporte de 193 personas atrapadas, mientras que 37 ya han sido rescatadas por los organismos de emergencia.

Más información Murió el hijo del alcalde de Bahía Solano tras desplome de edificio durante el terremoto

Las labores de búsqueda y rescate continúan en diferentes sectores de la ciudad. En total, 1.345 rescatistas permanecen desplegados para atender la emergencia.

A las labores se han sumado equipos especializados de diferentes regiones y organismos nacionales, entre ellos Bomberos de Bogotá, Ejército, Armada y Ponalsar. También se espera la llegada de grupos de socorro provenientes de Boyacá, Bucaramanga, Yopal y Pasto, que reforzarán las operaciones de búsqueda y atención.

Lea también: Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali reanuda sus operaciones tras superar falla eléctrica

Las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado mientras avanzan en la verificación de las afectaciones y en el rescate de las personas que aún permanecen atrapadas.