Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali reanuda sus operaciones tras superar falla eléctrica

Desde distintos sectores han denunciado presuntas deficiencias en la operación y el mantenimiento del aeropuerto que sirve a Cali. Foto: Alcaldía de Cali.

La Aeronáutica Civil confirmó que el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a la ciudad de Cali, ha restablecido su operación normal tras solucionar las fallas eléctricas provocadas por el sismo de magnitud 7.4.

Este anuncio fue realizado en un comunicado oficial, donde se informó que el aeropuerto opera nuevamente con normalidad después de haber superado las dificultades presentadas durante la jornada.

Según la autoridad aeronáutica, las interrupciones y daños en el sistema eléctrico obligaron a llevar a cabo verificaciones técnicas antes de restablecer plenamente la operación.

Los equipos técnicos y las autoridades competentes finalizaron las labores de revisión de los sistemas, un paso crucial para garantizar la seguridad en la terminal.

La normalización de las operaciones tuvo lugar tras evaluar el estado de la infraestructura afectada y confirmar que se daban las condiciones necesarias para reanudar los vuelos programados.

El comunicado destacó que se tomaron todas las medidas para asegurar que se cumplían las condiciones óptimas de seguridad requeridas para retomar los vuelos.

Esta verificación fue determinante, ya que la operación aérea depende de la estabilidad en los sistemas eléctricos, la comunicación aeroportuaria, la atención a los pasajeros y la coordinación con las aerolíneas.

La Aerocivil aseguró que algunas aerolíneas se vieron obligadas a cancelar o reprogramar itinerarios debido a las interrupciones en el servicio eléctrico antes de su total restablecimiento.

Por esta razón, se les aconsejó a los pasajeros que confirmen el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, tanto para quienes salen desde Cali como para aquellos que tienen conexiones o llegadas previstas en el Alfonso Bonilla Aragón.

L entidad instó a los viajeros a mantenerse comunicados con sus respectivas aerolíneas para obtener información sobre cambios, reprogramaciones o alternativas respecto a los ajustes operacionales.

En su comunicación, la entidad también solicitó que se “verifique el estado actual” de los itinerarios antes de acudir a la terminal, reafirmando su compromiso de asistir a usuarios, aerolíneas y operadores en el ámbito de sus competencias.

Con la recuperación del servicio eléctrico y la finalización de la revisión técnica, el Alfonso Bonilla Aragón ha regresado a su normalidad operativa después de una jornada de contingencia.

La Aerocivil reiteró su disposición para monitorear la situación y proporcionar actualizaciones a través de sus canales oficiales en caso de cambios en la operación aeroportuaria. Aunque el aeropuerto ya presta servicio bajo condiciones normales, algunos vuelos podrían seguir experimentando modificaciones según las decisiones de cada aerolínea.

Por ello, se recomienda a los viajeros que consulten aplicaciones, sitios web y líneas de atención de las compañías aéreas antes de llegar al aeropuerto, para así evitar congestiones o desplazamientos sin información precisa.