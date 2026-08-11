Murió el hijo del alcalde de Bahía Solano tras desplome de edificio durante el terremoto

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

A través de un comunicado, la Alcaldía del municipio de Bahía Solano reveló que Mateo Valencia Valencia, hijo del alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla y de la gestora social Yirley Valencia, murió como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

Según el documento, el niño de seis años falleció luego de que colapsara la estructura en la que se encontraba cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico.

En la pieza institucional, se envió un mensaje de condolencias acompañado de una fotografía del niño.

Según información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro estuvo localizado en jurisdicción de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

La institución ha confirmado que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. Además, advirtió que el Pacífico colombiano es una región sísmicamente activa debido a los procesos de subducción, en los que la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana.

A pesar de que el terremoto tuvo una profundidad notable, la magnitud hizo que fuera ampliamente percibido en el territorio nacional e, incluso, en países vecinos como Panamá, Venezuela y Ecuador.

Mateo Valencia. Ampliar Mateo Valencia. Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: