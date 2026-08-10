Epicentro del TEMBLOR hoy en Colombia: ¿en dónde se sintió más fuerte? Reporte oficial

En la mañana de este lunes, 10 de agosto, un fuerte temblor de magnitud 7.4 sacudió a Colombia durante varios minutos, haciendo que miles de personas evacuaran sus hogares, edificios de trabajo y demás edificaciones.

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Según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se trató de un movimiento telúrico con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El temblor tuvo una profundidad de 96 kilómetros, pero se sintió en gran parte del país. En varias zonas del Eje Cafetero reportaron dalos estructurales en varias edificaciones, entre ellas la catedral de la Catedral de Manizales.

Así las cosas, Pereira, Manizales y Armenia fueron algunos de los lugares en donde mayor afectación hubo.

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali miles de personas registraron el angustiante momento a través de videos en redes sociales.

A las 8:18 de la mañana se produjo otro temblor en Chocó, esta vez de magnitud 4.6, teniendo como epicentro el municipio de Nóvita.

¿Qué dice la UNGRD?

Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), afirmó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, que las 32 ciudades capitales se reportaron daños estructurales.

“Autoridades locales deben activar la respuesta en primer momento para generar todo el desplazamiento de recursos”, indicó.

De la misma manera, la UNGRD descartó riesgo de tsunami en la costa Pacífica colombiana.

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