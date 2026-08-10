Muere en Valledupar uno de los tres menores que resultaron quemados en incendio en Buritaca/ David Echavez.

Santa Marta

La tragedia que involucró a tres adolescentes en una vivienda de Buritaca, zona rural de Santa Marta, dejó una víctima mortal. Nicolás Andrés Serna Delgado, de 13 años, falleció en las últimas horas en Valledupar, donde permanecía hospitalizado debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió durante el incendio.

El menor había sido trasladado desde Santa Marta hasta la capital del Cesar para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado de salud no logró evolucionar favorablemente y falleció.

Nicolás era hijo de Jefferson Eduardo Serna Caicedo, quien en diálogo con Caracol Radio había relatado los momentos posteriores a la emergencia y la angustia que vivió la familia al conocer lo ocurrido.

“Cuando nos llamaron a nosotros nos dicen que la casa está incendiada. Cuando llegamos nosotros los niños estaban quemados”, relató el padre.

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Según su testimonio, los adolescentes acababan de salir del colegio y se encontraban solos en la vivienda durante unos minutos. Serna Caicedo explicó que había salido a llevar a otro de sus hijos a unos refuerzos escolares y que, al regresar, encontró la casa envuelta en llamas.

La emergencia dejó también gravemente heridos a Andrés Felipe Botina Gómez, de 14 años, e Ilan Camilo Barrientos, amigo de los dos menores.

Los tres adolescentes recibieron atención inicialmente en el puesto de salud de Buritaca y posteriormente fueron trasladados a Santa Marta. Debido a la gravedad de las lesiones, se coordinó su remisión a centros asistenciales de mayor complejidad.

Nicolás fue trasladado a Valledupar, donde finalmente falleció. Andrés Felipe también fue remitido a esa ciudad para continuar con su tratamiento, mientras que Ilan Camilo Barrientos fue trasladado a Cartagena. Los dos adolescentes permanecen bajo atención médica.

Desde que ocurrió la emergencia, la familia había solicitado acompañamiento para garantizar la atención especializada de los menores. El Distrito de Santa Marta también informó que había activado el acompañamiento institucional y psicosocial a los afectados.

Ahora, la familia de Nicolás enfrenta su fallecimiento mientras permanece pendiente la evolución médica de los otros dos adolescentes que resultaron afectados en el incendio. Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se originó la emergencia ocurrida en la vivienda de Buritaca.