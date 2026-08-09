Varias familias han sido evacuadas por incendio forestal en Bucarasica, Norte de Santander

Incendio forestal en zona rural del Bucarasica, Norte de Santander. / Foto: Tomada desde video cortesía comunidad.

Norte de Santander

Nuevamente la comunidad en zona rural Bucarasica, en Norte de Santander, se encuentra en alerta máxima, por un incendio forestal de gran magnitud que ha consumido varias hectáreas de vegetación. En esta oportunidad la conflagración se presenta en la vereda El Tesoro del corregimiento Agua Blanca.

De acuerdo con lo informado por la comunidad, al menos tres familias han tenido que ser evacuadas de sus viviendas.

Jesús Ochoa, presidente de Asojuntas en Bucarasica, aseguró que la situación es preocupante y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a las quemas que se vienen registrando.

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“En cuanto al tema de los incendios aquí en el municipio de Bucarasica, pues está muy preocupante. ¿Por qué? Porque es que en el municipio de Bucarasica, como tal, las autoridades municipales no han querido tomar cartas en el asunto”, dijo el líder comunal, haciendo referencia a las sanciones que se deben imponer a quienes realicen las mal llamadas quemas controladas, que terminan provocando estos incendios forestales de gran magnitud.

Ocho recordó que durante los últimos meses se han presentado situaciones similares, “en el corregimiento de La Curva, donde las llamas habrían consumido entre 80 y 100 hectáreas”, así también como en la vereda La Azulita.

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Incendio en El Tesoro habría obligado a evacuar familias

Las primeras versiones frente al actual incendio forestal en Bucarasica apunta a que fue provocado por una persona.

“Le metieron candela y quemaron la vereda El Tesoro, en la cual les tocó evacuar a algunas familias”, dijo a Caracol Radio, Jesús Ochoa, presidente de Asojuntas de Bucarasica.

El dirigente comunal agregó que recibió información sobre viviendas afectadas por las llamas.

“Lo que me reportaron anoche es que se habían quemado algunas casas también, donde quedaron unas familias totalmente desamparadas”.

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que intervengan y adopten medidas que permitan prevenir nuevas quemas.