Vente Venezuela desea éxito al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia

Norte de Santander

En Colombia y en el mundo continúan las reacciones tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República de Colombia. El secretario político de Vente Venezuela, Andrés Calle, manifestó, a nombre de la Dirección Nacional de la organización política, su reconocimiento a la democracia colombiana con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente.

“Saludamos la democracia en Colombia que se reafirma con la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó Calle.

El dirigente político señaló que espera que la nueva administración nacional contribuya a consolidar un país en paz, con progreso, desarrollo y bienestar para todos los colombianos.

Vente Venezuela agradece la acogida a los venezolanos

Durante su pronunciamiento a Caracol Radio, Andrés Calle también expresó su agradecimiento al pueblo colombiano por la acogida que, según señaló, ha brindado a los ciudadanos venezolanos que han llegado al país como consecuencia de la situación que atraviesa Venezuela.

“Estamos sumamente agradecidos, nosotros los venezolanos, por la acogida que nos han dado en este país”.

Recordó que las decisiones políticas que se han tenido en Venezuela durante las últimas décadas, han provocado la peor crisis política en la historia de su país.

Andrés Calle envío un mensaje de esperanza al puedo colombiano y expresó su deseo de que las decisiones del nuevo Gobierno Nacional se traduzcan en beneficios para la población.

Finalmente, el dirigente de Vente Venezuela cerró su mensaje con una felicitación al pueblo colombiano: “Felicidades Colombia”.