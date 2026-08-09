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10 ago 2026 Actualizado 00:48

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Cúcuta

Un muerto y tres heridos deja ataque armado en zona rural de El Zulia, Norte de Santander

El hecho se presentó en un establecimiento comercial.

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

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Norte de Santander

Nuevamente la violencia golpea al municipio de El Zulia, Norte de Santander. La tarde de este domingo 9 de agosto, un hecho sicarial dejó una persona muerta y tres más heridas.

De acuerdo con la información de los testigos, hombres armados llegaron en motocicleta hasta un establecimiento comercial de venta de licor ubicado en el sector conocido como La Milagrosa y dispararon indiscriminadamente contra sus víctimas.

¿Quiénes son las víctimas?

En el hecho de sangre perdió la vida un joven de 24 años identificado como Cristian Álvarez. Los tres heridos, de quienes aún no se conoce sus identidades, fueron llevados hasta un centro asistencial de la región, donde reciben atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y conocer qué hay detrás de este hecho sicarial.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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