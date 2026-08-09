Venezuela y España evalúan oportunidades de cooperación en conversación entre cancilleres

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, informó este domingo que sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en la que evaluaron oportunidades de cooperación bilateral.

“Sostuve hoy una cordial y productiva llamada con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en la que abordamos asuntos bilaterales y oportunidades de cooperación”, señaló Plasencia -en una publicación en X-.

El canciller venezolano no ofreció mayores detalles sobre cuáles serían estas oportunidades de cooperación el país europeo.

Igualmente, Plasencia agradeció el espíritu de solidaridad y disposición de España para acompañar a Venezuela en la etapa de reconstrucción tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La Cancillería agregó, en una nota de prensa, que la nación europea fue uno de los primeros países en llegar a Venezuela tras los sismos, con una brigada conformada por 67 rescatistas y 8 perros y, posteriormente, instaló un hospital de campaña en un parque al este de Caracas.

El Gobierno español puso en marcha una respuesta integral para apoyar a la población afectada por los terremotos.

Entre las medidas adoptadas, España destinó un millón de euros al llamado de emergencia de la Cruz Roja, ha enviado material de primera necesidad valorado en 300.000 euros desde la frontera con Colombia, y ha aprobado una aportación adicional de 500.000 euros, acordada con la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, quince comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, España contribuye con los fondos globales de emergencia y desplegó equipos de rescate con el apoyo del Ministerio de Defensa, Protección Civil, la UME, Ericam y otros actores especializados.