Casa de la Constitución: Humberto de la Calle hace lectura del país tras elecciones presidenciales

En medio de la coyuntura política que está viviendo el país luego de las elecciones presidenciales y poco después de mes y medio de la administración del nuevo presidente, Abelardo De la Espriella, el exsenador Humberto De la Calle hace un análisis en su nuevo libro sobre, lo que a su perspectiva, ha sido la transición de la democracia en Colombia.

El texto presentado en la Casa de la Constitución hace un análisis, que viene desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro, reconociendo los aciertos y desaciertos que tuvo el primer mandatario de abiertamente de izquierda del país, y como las consecuencias positivas o negativas repercutieron en las elecciones presidenciales.

El libro, de poco más de 270 páginas, habla sobre los principales temas que estuvieron en la agenda del día antes de que finalizara el anterior gobierno, y los que fueron claves en las campañas electorales.

Seguridad, economía y corrupción son ejes con los que el exvicepresidente De la Calle usa para dar entender lo que para él, llevó a la derrota de Iván Cepeda como formula del progresismo, y para entender el fenómeno político que fue Abelardo De la Espriella.