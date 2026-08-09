Pachón responde a MinAgricultura: “Muéstreme un solo contrato de los que usted dice que yo firmé”

AGRICULTURA

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Augusto Pachón, respondió a los cuestionamientos del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangón, por la decisión de habilitar el sábado 8 de agosto como día hábil para adelantar actuaciones administrativas y contractuales.

Pachón negó haber firmado los contratos millonarios a los que hizo referencia el ministro y aseguró que la habilitación del sábado tuvo como propósito continuar con los procesos propios de la entidad y atender a las comunidades.

“Muéstreme un solo contrato de los que usted dice que yo firmé el día de ayer. ¿Dónde está?”, cuestionó Pachón, quien calificó como “injuriosas y calumniosas” las afirmaciones del ministro y le pidió retractarse.

Según el presidente de la ADR, durante su administración se han habilitado otros días que normalmente no son hábiles con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de la entidad, particularmente en asuntos relacionados con riesgos, mercadeo y proyectos productivos.

“Yo estoy trabajando en la misionalidad de la agencia. Hoy estoy en la legalidad. Hoy legalmente soy el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural”, afirmó.

La respuesta se produce después de que el ministro de Agricultura cuestionara que la ADR hubiera declarado hábil el sábado 8 de agosto, justo en medio del cambio de Gobierno, y señalara que la entidad estaría adelantando procesos contractuales por más de $260.000 millones.

Entre los procesos mencionados por el ministro están uno por $70.000 millones para una planta de sacrificio de porcinos, otro por $190.000 millones relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno por $30.000 millones para Casanare.

Frente a estos señalamientos, Pachón insistió en que el ministro debe demostrar que esos contratos fueron firmados por él durante la jornada habilitada.

“Les pido que se retracten, porque, si no, pues con la misma justicia los tendré que hacer retractar”, sostuvo.

Pachón también defendió los resultados de la reforma agraria impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro y cuestionó las políticas agropecuarias de administraciones anteriores. Invitó al nuevo ministro a recorrer el país y conocer directamente los proyectos productivos que, según dijo, se han desarrollado durante su gestión.