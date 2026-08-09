Incendio forestal obliga a evacuar a más de 20.000 personas en el oeste de Canadá

This handout photo taken on August 7, 2026, and released on August 8 by the BC Wildlife Service shows firefighters battling the Bald Range wildfire near Summerland in Canada's western British Columbia province. Canadian officials declared a state of emergency August 8 after a fast-moving wildfire in the western province of British Columbia forced the overnight evacuation of more than 20,000 people, including some who were airlifted to safety. (Photo by Handout / BC Wildfire Service / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BC Wildfire Service" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / HANDOUT

Las autoridades canadienses declararon el sábado el estado de emergencia después de que un incendio forestal de rápida propagación obligara a evacuar durante la noche a más de 20.000 personas en la provincia occidental de Columbia Británica.

Los vientos avivaron el incendio, denimidado Bald Range, lo que provocó que se extendiera a última hora del viernes, empujando las llamas hacia el distrito de Summerland y afectando a comunidades en todos los valles circundantes.

El incendio se reportó por primera vez durante la tarde del viernes.

“Sabemos que ha habido pérdidas importantes de viviendas y propiedades. También sabemos que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente”, dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, en un comunicado el sábado.

“Se están llevando a cabo evacuaciones aéreas para las personas que siguen aisladas detrás del perímetro del incendio”, señaló Eby.

Kelly Greene, ministra provincial de Gestión de Emergencias y Preparación ante el Cambio Climático, declaró el estado de emergencia.

La cadena CTV News informó que más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas por aire en la comunidad de Faulder, a medida que avanzaban las llamas.

“El gobierno federal está preparado para ayudar y apoyar al gobierno de Columbia Británica en estos esfuerzos”, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una publicación en X.