La joven colombiana que creará un nanosatélite en India

El interés de María de los Ángeles por la ciencia nació desde muy joven, gracias a una curiosidad que le permitió entenderla como algo que también hace parte de la vida cotidiana y no únicamente como fórmulas o conceptos complejos. Para ella, con el acompañamiento adecuado, los niños y jóvenes pueden acercarse desde temprana edad a estos temas y descubrir nuevas pasiones.

Su camino hasta esta oportunidad fue de aproximadamente un año, un proceso lleno de aprendizaje, emoción e inspiración que, según contó, la hizo enamorarse aún más de la ciencia. Entre 100 niñas, María fue seleccionada para vivir esta experiencia y compartir con científicos espaciales, con quienes podrá conocer de cerca el proceso de creación de un nanosatélite.

Pero su viaje a India no solo representa un sueño personal. Cuando regrese a Colombia, espera compartir todo lo aprendido y demostrarles a otras niñas que ellas también pueden llegar lejos. Porque para María de los Ángeles, si ella pudo hacerlo, muchas más también pueden empezar a mirar hacia el espacio.

En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con ella sobre este sueño, su pasión por la ciencia y la experiencia que está a punto de llevarla a representar a Colombia.