La joven colombiana que creará un nanosatélite en India
María de los Ángeles es una joven de 16 años que muy pronto tendrá la oportunidad de representar a Colombia en el país asiático como la única participante del país en el programa ShakthiSAT, una experiencia que la acercará al mundo de la ciencia espacial.
La joven colombiana que creará un nanosatélite en India
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El interés de María de los Ángeles por la ciencia nació desde muy joven, gracias a una curiosidad que le permitió entenderla como algo que también hace parte de la vida cotidiana y no únicamente como fórmulas o conceptos complejos. Para ella, con el acompañamiento adecuado, los niños y jóvenes pueden acercarse desde temprana edad a estos temas y descubrir nuevas pasiones.
Su camino hasta esta oportunidad fue de aproximadamente un año, un proceso lleno de aprendizaje, emoción e inspiración que, según contó, la hizo enamorarse aún más de la ciencia. Entre 100 niñas, María fue seleccionada para vivir esta experiencia y compartir con científicos espaciales, con quienes podrá conocer de cerca el proceso de creación de un nanosatélite.
Pero su viaje a India no solo representa un sueño personal. Cuando regrese a Colombia, espera compartir todo lo aprendido y demostrarles a otras niñas que ellas también pueden llegar lejos. Porque para María de los Ángeles, si ella pudo hacerlo, muchas más también pueden empezar a mirar hacia el espacio.
En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con ella sobre este sueño, su pasión por la ciencia y la experiencia que está a punto de llevarla a representar a Colombia.