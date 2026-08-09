Entregan título de propiedad donde se construirá Planta deTratamiento de Agua Potable en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

La ciudad dio un nuevo paso hacia la consolidación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Curval, luego de que la Agencia Nacional de Tierras hiciera entrega del título de propiedad del predio destinado a la construcción de esta infraestructura.

Según la información entregada por el distrito, una vez entre en funcionamiento, ampliará el acceso al agua potable para miles de ciudadanos, impulsando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de los samarios.

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El documento fue entregado por la delegada de la Agencia Nacional de Tierras, Lizeth Flórez, a la alcaldesa (e), Claudia Cuello.