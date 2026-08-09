URT destinó $28.000 millones para la reparación integral a víctimas de Magdalena y Atlántico/ URT

Magdalena

El gobierno nacional saliente a través de la Dirección Territorial Magdalena y Atlántico de la URT implementó 246 proyectos productivos con una inversión cercana a los $11.300 millones de pesos.

La entidad garantizó la dignificación de las víctimas de la violencia con la ejecución de órdenes judiciales, la entrega de predios y el diseño e implementación de los proyectos productivos, siendo esto una prioridad, según informó José Humberto Torres, director territorial de la URT en Magdalena y Atlántico.

En cuanto a compensaciones, la entidad compensó económicamente 72 propiedades de víctimas que prefirieron recibir sus predios despojados o abandonados forzosamente por equivalencia económica, por un valor total de $17.250 millones de pesos.

Cerca de 3.000 hectáreas y más de 100 predios fueron compensados o entregados por parte de los jueces especializados en restitución de tierras de Santa Marta durante este cuatrienio de gobierno.

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De esta manera, la URT Magdalena - Atlántico aportó al alcance de las metas del PND a nivel nacional, que se sustentó en la entrega o compensación de 2.726 predios y la implementación de 3.674 proyectos productivos.