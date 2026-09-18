Colombia busca un milagro ante Países Bajos por un cupo en los Qualifiers de la Copa David 2027

Mal arranque para Colombia en la serie ante Países Bajos por un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. En el primer día de competencia, el equipo nacional, dirigido por Alejandro Falla, perdió en los dos juegos de sencillos.

En el primer duelo, el colombiano Johan Rodríguez perdió ante Botic Van de Zandschulp en tres sets. En el parcial inicial, el cafetero se impuso por 6-4, sin embargo, el neerlandés reaccionó y le dio vuelta en las dos siguientes mangas con parciales 6-1 y 7-5 para quedarse con el encuentro.

En el segundo choque de este viernes (18 de septiembre), Nicolás Mejía, la raqueta número 1 de Colombia, intentó igualar la serie, sin embargo, fue ampliamente superado por su rival.

Tallon Griekspoor superó en dos sets seguidos a Nicolás Mejía con parciales de 6-2 y 6-4. Desde el inicio del juego, el neerlandés impuso el ritmo, tomó el control y se hizo fuerte con su saque, a pesar de una leve reacción del tenista cafetero en el segundo parcial.

De esta manera, Colombia está abajo en la serie 2-0 y una victoria más le bastará al equipo europeo para ganar la eliminatoria y un cupo en los Qualifiers de la Copa David 2027.

Colombia busca el milagro

Con la serie en contra 2-0, en el complejo Massport Den Bosh, en ‘s-Hertogenbosch, el equipo dirigido por Alejandro Falla está en la obligación de ganar los tres juegos restantes para poder superar la eliminatoria.

La jornada del sábado 19 de septiembre de 2026 dará inicio con el duelo de dobles, donde estarán presentes los colombianos Nicolás Barrientos y Miguel Tobón, quienes se enfrentarán a Jesper de Jong y David Pel.

Luego de este juego, están programados los encuentros sencillos entre Nicolás Mejía frente a Botic Van de Zandschulp y Johan Rodríguez ante Tallon Griekspoor, sin embargo, estos duelos podrían no jugarse si el equipo neerlandés se queda con el triunfo en el juego de dobles.

El ganador de la serie entre Colombia y Países Bajos clasificará a los Qualifiers de la Copa David 2027, mientras que el perdedor tendrá que disputar los play-offs del Grupo Mundial I.

¿Cómo y dónde ver la serie de Copa Davis?

Los duelos de la Copa Davis entre Colombia y Países Bajos se podrá ver por DIRECTV, en canal 610 (SD) y 1610 (HD) en la señal del servicio de televisión satelital y en DGO.

De igual manera, la cobertura de DSPORTS permitirá a los amantes del tenis también disfrutar de las series Argentina vs. Turquía, Perú vs. Paraguay, Uruguay vs. Estonia, Chile vs. España y Gran bretaña vs. Ecuador.

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