Prográmese con lo mejor del deporte el fin de semana: Copa Davis, derbi de Madrid, Moto GP y más
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Llega un nuevo fin de semana cargado de deporte. En el ámbito colombiano, el país estará afrontando la fecha número 11 de la Liga nacional, así como habrá representación de nuestro país en la Copa Davis, MotoGP y el Mundial Femenino Sub 20.
Asimismo, habrá que estar pendientes con la representaciones de los futbolistas colombianos en el exterior, en vísperas del inicio de la nueva concentración de la Selección Colombia. En el caso de la Premier League, estará Daniel Muñoz con el Nottingham Forest, Jhon Arias con Palmeiras de Brasil, Jhon Lucumí con Juventus, entre otros.
Por su parte, habrá grandes partidos en otras ligas: Roma vs. Inter Milan por la Liga de Italia, Sevilla vs. Barcelona y Atlético vs. Real Madrid en Liga de España, Olympique de Marsella vs. PSG, entre otros.
Agenda deportiva del fin de semana
Sábado 19 de septiembre
- Colombia vs. Uruguay / Tenis Copa Davis / 7:00 a.m.
- Roma vs. Inter Milán / Liga de Italia / 11:00 a.m.
- Millonarios vs. Boyacá Chicó / Liga colombiana / 2:00 p.m.
Domingo 20 de septiembre
- Atlético de Madrid vs. Real Madrid / Liga de España / 9:15 a.m.
- Gran Premio de Austria / MotoGP / 3:45 a.m.
- Olympique Marsella / Liga de Francia / 1:45 p.m.
- Tolima vs. América / Liga colombiana / 6:10 p.m.
Jueves 24 de septiembre
- Nacional vs. Millonarios / Liga colombiana / 7:30 p.m.