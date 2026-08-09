Defensoría expresa preocupación por ataques en 11 departamentos durante posesión de De la Espriella

Defensoría del Pueblo y Abelardo de la Espriella. Fotos: Defensoría y Getty Images.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos que se registraron entre el 7 y el 8 de agosto, durante la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, en diferentes regiones del país.

Lea también: Presidente De la Espriella confirma la captura de ‘Boni’, cabecilla de la Segunda Marquetalia

Los eventos se presentaron principalmente en Cauca y Nariño, pero también fueron reportados en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

Según la entidad, durante esos dos días se registraron ataques con armas de fuego, drones y explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.

La Defensoría señaló que varios de los hechos ocurrieron en cabeceras municipales o en sectores próximos a viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas de manera cotidiana por las comunidades.

El organismo aclaró que las circunstancias y los responsables de varios de los ataques todavía son materia de verificación y sostuvo que “la información disponible hasta el momento no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada”.

Foto: Concesionaria vial Nuevo Cauca. Ampliar Foto: Concesionaria vial Nuevo Cauca. Cerrar

De acuerdo con la Defensoría, los hechos responderían a dinámicas territoriales y a la actuación de diferentes estructuras armadas.

Uno de los principales puntos de preocupación es la utilización reiterada de drones y artefactos explosivos. La entidad advirtió que estas modalidades están modificando las condiciones de la confrontación y aumentando los riesgos para quienes habitan en las zonas donde se presentan las acciones armadas.

“Su uso en zonas pobladas o próximas a bienes civiles incrementa el riesgo de efectos indiscriminados y exige extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, señaló la Defensoría.

La entidad hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten las normas del derecho internacional humanitario y se abstengan de realizar acciones que puedan afectar indiscriminadamente a la población civil. También pidió cesar cualquier conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad y la movilidad de las comunidades.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella posesionó oficialmente a los 18 ministros de su gabinete

Finalmente, la Defensoría pidió al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella fortalecer la respuesta estatal frente a las condiciones de seguridad que enfrentan diferentes territorios del país, con énfasis en la prevención, la protección de las comunidades y la presencia institucional.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: