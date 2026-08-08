Presidente De la Espriella confirma la captura de ‘Boni’, cabecilla de la Segunda Marquetalia | Gaula Militar

En una operación conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía fue capturado en zona rural de Guamal, Meta, Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Boni’ o ‘Bonito’, señalado como segundo cabecilla de la estructura Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia. La captura se produjo mediante orden judicial durante un allanamiento realizado en la mañana de este sábado.

Según información de inteligencia militar, alias ‘Bonito’ tendría cerca de 20 años de trayectoria en organizaciones armadas y habría tenido influencia criminal principalmente en Putumayo, además de zonas de Caquetá, Huila y Ecuador. Las autoridades lo señalan de estar vinculado con actividades de narcotráfico, extorsiones y control de economías ilícitas.

Dentro de su historial, las autoridades lo relacionan con homicidios y otras acciones violentas. Entre ellas aparece como presunto responsable del asesinato, en 2013, de la gerente del Banco Agrario en Valle del Guamuez, Putumayo; además, lo señalan de ejercer control sobre economías ilícitas y corredores de movilidad en San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Algeciras. En el documento de inteligencia también figura su presunta participación en el incendio de un vehículo de transporte público en San Vicente del Caguán, ocurrido en marzo de 2024.

La operación, denominada ‘Abraham’, contó con participación del Gaula Militar Meta, unidades de inteligencia del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Para las autoridades, la captura representa una afectación a las redes de narcotráfico, violencia selectiva y economías ilícitas de los Comandos de Frontera.

La Fiscalía imputará en las próximas horas varios delitos a alias Bonito, segundo cabecilla de los Comandos de Frontera. Se le atribuye responsabilidad en distintos crímenes, entre ellos el asesinato de un gobernador indígena del Cabildo Nasa, ocurrido en diciembre de 2023 en Puerto Asís.

Estos son los delitos por los que se le acusa: Concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, homicidio en grado de tentativa y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: