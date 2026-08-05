Seguridad, regiones e infraestructura: la faceta regional de Proyecto Colombia

Las más de 50 organizaciones detrás de Proyecto Colombia entregaron, este miércoles, la plataforma digital que reune y facilita el análisis de las 1.200 propuestas que hoy tienen potencial para transformar al país. En la jornada participaron ministros designados, representantes del sector privado, la academia, organismos multilaterales y centros de pensamiento, quienes analizaron los frutos de la iniciativa.

Más que un listado de propuestas, el documento plantea una visión articulada sobre los principales desafíos del país. Los expertos coinciden en que estos deben abordarse de manera intersectorial. Las propuestas apuntan a recuperar la confianza para impulsar la inversión, fortalecer la capacidad de los territorios para ejecutar políticas públicas y consolidar estrategias de seguridad adaptadas a las realidades de cada territorio.

En infraestructura, el consenso fue que Colombia debe avanzar hacia una planeación integrada que conecte carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, infraestructura hídrica y de saneamiento, al tiempo que ofrece condiciones de seguridad jurídica para atraer inversión privada y destrabar proyectos estratégicos.

Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer la conectividad regional y consolidar iniciativas como la ampliación de la capacidad de El Dorado, considerada una apuesta de impacto nacional para la competitividad y la logística del país.

Como parte del diálogo, la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, aseguró que “llegamos a destrabar los proyectos que hoy están estancados y asegurar que los proyectos de infraestructura lleguen a donde se necesitan. El Ministerio de Transporte tiene el objetivo de pasar de administrar obras a presentar resultados.”

Rodrigo Lara, ministro designado del Interior. | Foto: Caracol Radio Ampliar Rodrigo Lara, ministro designado del Interior. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por otra parte, las propuestas sobre desarrollo territorial plantean que la descentralización debe estar acompañada de una nueva distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, una mayor autonomía para departamentos y municipios; y mecanismos que amplíen las fuentes de financiación, como el fortalecimiento del catastro multipropósito, la flexibilización de Obras por Impuestos y un uso más estratégico de las regalías.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la gobernanza para que la planeación, la inversión y la ejecución respondan a las realidades de cada región y permitan cerrar las brechas sociales y económicas.

Rodrigo Lara, ministro designado del Interior, recordó “la descentralización sólo puede ser exitosa cuando existen capacidades institucionales para ejercer esas competencias que se les transfieren a los municipios”. Por eso su respuesta a los llamados de los expertos toma la forma de una nueva versión de la Ley de Competencias, primero en una versión de prueba, que adapte capacidades y recursos a las necesidades y fortalezas puntuales de cada territorio.

Rodrigo Lara, ministro designado del Interior. | Foto: Caracol Radio Ampliar Rodrigo Lara, ministro designado del Interior. | Foto: Caracol Radio Cerrar

General (R) Jorge Mora, ministro designado de Defensa. | Foto: Caracol Radio Ampliar General (R) Jorge Mora, ministro designado de Defensa. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En materia de seguridad, los participantes advirtieron que las respuestas del Estado deben ajustarse a las características de cada territorio y enfrentar de manera integral las economías ilegales que sostienen a los grupos armados. Coincidieron en que recuperar el control institucional exige una acción coordinada entre la Fuerza Pública, la justicia y las demás entidades del Estado, con una presencia permanente que permita devolver la confianza a las comunidades.

El ministro designado de Defensa, general (R) Jorge Mora, aseguró que las recomendaciones serán tomadas en consideración en la construcción de una estrategia de largo plazo. “Se tiene que entender que se debe dejar un legado y un marco estratégico para hacer realidad una ley de defensa nacional”, afirmó, al señalar que la recuperación de los territorios deberá combinar inteligencia, coordinación institucional y presencia integral del Estado.

Las recomendaciones hacen parte de la hoja de ruta de Proyecto Colombia y buscan aportar insumos para la formulación de políticas de Estado que fortalezcan la seguridad, impulsen el desarrollo territorial y consoliden la infraestructura como motor del crecimiento económico y la competitividad del país.