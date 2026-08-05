Proyecto Colombia: la hoja de ruta construida por la sociedad civil para el nuevo Gobierno

Proyecto Colombia, entregado este miércoles 5 de agosto a representantes del Gobierno electo, reúne los esfuerzos de centros de investigación, universidades, gremios, empresarios, fundaciones y organismos multilaterales. Se trata de las mejores propuestas de la sociedad civil, con respaldo institucional, condensadas en una sola herramienta digital con el propósito de trazar una hoja de ruta nacional en el corto y mediano plazo.

Para lograrlo, y durante cuatro meses se procesaron, de manera técnica y sin color político, 115 estudios de 51 organizaciones independientes, de los cuales se extrajeron 1.200 propuestas concretas clasificadas por eje temático, tipo de acción y costo.

“En tiempos marcados por la polarización, por la tensión política, por la desconfianza y ese ruido permanente que a veces no nos dejan ni ver, más de 50 organizaciones confluyen, no para defender o imponer su propia visión de país, sino para identificar aquello que nos puede unir como nación”, explicó Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, durante la presentación del proyecto.

El objetivo, dijo, es amplificar la conversación sobre las grandes decisiones que debe tomar el nuevo Gobierno e incidir en la agenda nacional desde una visión que promueva el diálogo intersectorial.

Todas estas propuestas quedaron organizadas, luego de ser revisadas por mesas técnicas de expertos representantes de todos los sectores, en nueve ejes temáticos: crecimiento económico, sostenibilidad fiscal, energía, seguridad y convivencia, salud, agro, medio ambiente, desarrollo territorial y educación.

Ese análisis arrojó señales de convergencia entre organizaciones que nunca se habían coordinado entre sí. Por ejemplo, 15 estudios coinciden en que la sustitución de cultivos ilícitos, el combate contra el crimen organizado y el fortalecimiento judicial son inseparables, mientras que 13 acuerdan la necesidad de modernizar la institucionalidad del comercio exterior.

Para Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Colombia, ese es el verdadero valor del ejercicio. “Quiero destacar no solo la cantidad de personas que participaron, más de 450, sino en cuánto coinciden universidades, centros de pensamiento, gremios y organizaciones sociales que compiten entre sí y que no comparten ideología, en un mismo grupo de prioridades de fondo. Ese acuerdo sobre lo esencial es el activo más escaso y valioso que puede tener un país”.

Desde el sector privado, Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo Sura, insistió en que el nombre de la iniciativa no es casual. “Cuando lo que hacemos se llama Proyecto Colombia, posiblemente el proyecto más importante que nosotros como colombianos tenemos, eso ilustra la dimensión y la responsabilidad, la ambición que tenemos en esta conversación que nos convoca. Es el momento de trabajar por armonizar los intereses particulares con los intereses comunes”.

Además, el ejecutivo reconoció que aunque hay consenso sobre los grandes temas, todavía falta afinar los cómos: qué acciones priorizar y cómo asignar los recursos limitados de tiempo, gente y dinero.

Una plataforma construida con inteligencia artificial

Ricarod Jaramillo, presidente del Grupo Sura. | Foto: Caracol Radio Ampliar Ricarod Jaramillo, presidente del Grupo Sura. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Reunir y comparar 115 estudios de manera manual, con comités de expertos, habría tomado los cuatro años completos de un Gobierno. Por eso, el equipo editorial de Proyecto Colombia acompañó el proceso de sistematización con inteligencia artificial, en un desarrollo liderado por KPMG Colombia. El resultado es un sitio web y la firma antioqueña PrevalentWare, que permite navegar las 1.200 propuestas por eje temático, por región y por nivel de coincidencia o tensión.

Alain Almeida, vicepresidente y socio de Servicios de Tecnología de KPMG Colombia, explicó el funcionamiento técnico de la herramienta durante el foro.

Los documentos, indicó, se subieron a un repositorio y allí se activó un agente de inteligencia artificial encargado de extraer las propuestas según criterios definidos previamente; un segundo agente revisó y validó ese trabajo, en lo que se conoce como computación agéntica adversarial, lo que permitió crear una estructura digital ceñida a la realidad plasmada en los documentos.

“La pregunta era cómo hacemos que la inteligencia artificial no se ponga a alucinar y no se ponga a crear cosas que no están escritas ahí. Lo que hicimos fue que aislamos la herramienta de IA, la concentramos en estos documentos de manera tal que ella no tenía acceso a lo que estaba en internet”, precisó Almeida. Cuando el sistema no encuentra evidencia suficiente sobre un punto, simplemente no infiere y así lo indica.

Esta plataforma incluye una visualización interactiva en forma de “cerebro” en tres dimensiones, que permite explorar los documentos y ver cuáles se complementan y cuáles presentan tensiones entre sí, además de un mapa de Colombia navegable por departamento y por región. También cuenta con un asistente conversacional que responde exclusivamente con base en los documentos del estudio, sin salirse de ese universo de información.

Un esfuerzo por el desarrollo

Pablo Angelelli, jefe de Operaciones del BID en Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar Pablo Angelelli, jefe de Operaciones del BID en Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por su parte, Pablo Angelelli, jefe de operaciones del BID en Colombia, situó el ejercicio en el contexto económico del país: para crecer al menos 3 % de manera sostenida, sentenció, Colombia necesita una agenda centrada en productividad, inclusión e inversión.

“Ese es precisamente el valor del Proyecto Colombia: reunir conocimiento técnico, experiencia empresarial, visión territorial y voluntad pública alrededor de propuestas accionables. Colombia no parte de cero; cuenta con capacidades, ideas y actores comprometidos. Lo que se necesita es articularlos mejor y convertirlos en una agenda de implementación”.

El documento final, que reúne todas las propuestas, será entregado al nuevo Gobierno en el transcurso de la jornada.

Entre tanto, Proyecto Colombia continuará con encuentros directos y a puerta cerrada con los ministros y viceministros de las carteras correspondientes a cada uno de los nueve ejes temáticos, para hacer seguimiento al trabajo conjunto, con el fin de que el ejercicio no se quede en la entrega de un informe, sino que se convierta en una herramienta de gobernabilidad a lo largo de los próximos cuatro años.

“Nuestro llamado es a mantener viva esta llama de análisis, de conocimiento conjunto, de propuesta conjunta, en aras de crear confianza, de crear diálogos, de crear narrativas que permitan efectivamente abordar los temas más urgentes de la forma más correcta, con realismo, con pragmatismo, con soluciones y con resultado”, concluyó Claudio Tomasi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD).