GAULA capturó a 12 personas por el delito de extorsión en la ciudad de Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta, a través del grupo GAULA, lograron resultados operativos en el marco de la estrategia “Unidos Contra la Extorsión”. A través de un trabajo articulado durante los últimos 15 días del mes de julio, se logró la captura en flagrancia de 12 personas por el delito de extorsión.

“Estos resultados representan un importante golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión en la capital del Magdalena. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando a través de la línea 165 del GAULA.” Agregó el coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta (E).

Entre los resultados más relevantes se destacan las capturas de alias “Comando Bruno”, quien, al parecer, sería uno de los principales dinamizadores de las extorsiones en el Centro Histórico, Mercado Público y el barrio de Luz del Mundo.

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Asimismo, las autoridades confirmaron la captura de alias “El Gato”, presunto recaudador de cobros extorsivos en el barrio Villa Marbella y otros sectores aledaños.