Gremios califican como positiva la devolución de la ESSMAR a Santa Marta

Santa Marta

Luego de conocerse la noticia de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la terminación de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P., tras declarar el decaimiento de la resolución que sustentaba la intervención de la entidad desde noviembre de 2021. Diferentes sectores manifestaron su agrado porque nuevamente la empresa pasa a manos del distrito.

El primero de ellos fue el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo quien a través de su cuenta en X dijo “Después de una intensa agenda con el Gobierno nacional y de insistir en la necesidad y el impacto positivo para la ciudad de avanzar en esta decisión, hoy recibimos una noticia muy importante: la @Superservicios ordenó el fin de la intervención de la @essmar_esp, vigente desde 2021. La empresa recupera su autonomía administrativa y comienza una nueva etapa para Santa Marta”, dijo.

Asimismo, gremios como Cotelco expresaron su apoyo a esta etapa en el manejo de los servicios públicos de la ciudad “Desde el sector hotelero y turístico de Santa Marta celebramos la decisión de la @Superservicios de levantar la intervención de ESSMAR y devolver su administración al Distrito tras casi cinco años”, anotó el presidente de gremio, Omar García.

Desde CAMACOL Regional Magdalena, expresaron su reconocimiento al señor alcalde distrital, Carlos Pinedo Cuello, por la gestión institucional adelantada para hacer posible el retorno de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), al Distrito, una decisión que representa según el gremio, una valiosa oportunidad para fortalecer la gobernanza del agua y acelerar las soluciones estructurales que Santa Marta requiere en materia de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.

La medida contempla un período de transición de tres días corrientes, contados a partir de la ejecutoria de la resolución. Durante este tiempo, el Agente Especial deberá realizar una entrega integral de la empresa a sus órganos estatutariamente competentes.

Es de recordar que, mediante Resolución SSPD-20211000720935 del 22 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenó la toma de posesión preventiva de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.); desde entonces han pasado por la entidad 7 agentes interventores. A eso se suman las constantes quejas de la comunidad por el servicio prestado y las fallas en el servicio de acueducto y alcantarillado.