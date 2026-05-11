Dos pelotones del Ejército estarían perdidos en la selva del Guaviare

Caracol Radio confirmó que desde el 8 de mayo de 2026 no se tiene comunicación por parte del Ejército Nacional con un pelotón de al menos 64 militares que estaban adelantando operaciones contra las distancias de las Farc, en el departamento de Guaviare.

Según información conocida por Caracol Radio, el Ejército activó los mecanismos de búsqueda al pasar varios días sin tener contacto con los militares.

Fuentes aseguran que, pese a estar en una zona complicada y de difícil acceso por la selva, los dispositivos del Ejército no dejan de emitir señal por lo que por eso de manera inmediata se desplegaron todas las capacidades de la institución para dar con la ubicación de los uniformados.