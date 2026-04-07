Gobernador de Guainía denuncia cancelación del aeropuerto de Barrancominas

El gobernador de Guainía, Arnulfo Rivera Naranjo, denunció la cancelación del proyecto del aeropuerto de Barrancominas y cuestionó las razones que llevaron a excluir esta obra del contrato que contemplaba su ejecución.

La decisión quedó formalizada en marzo de 2026, cuando mediante una modificación contractual se retiró el aeródromo del alcance del contrato interadministrativo suscrito en 2023 entre la Aeronáutica Civil y ENTerritorio, cuyo objetivo era mejorar la infraestructura de varios aeródromos priorizados en el país.

Gobernador rechaza argumentos y advierte impacto en la región

El mandatario departamental aseguró que las razones logísticas que habrían motivado la cancelación no corresponden a la realidad del territorio.

“No es cierto que no haya logística, no es cierto que no haya combustible. Este proyecto tiene todas las garantías para realizarse y hoy vemos que no lo están ejecutando”, afirmó Rivera.

Además el gobernador, advirtió que la decisión tiene efectos directos sobre la conectividad de Barrancominas, un municipio que depende del transporte aéreo y fluvial para su funcionamiento.

“Barrancominas no cuenta sino con dos rutas: por el río Guaviare y vía aérea, principalmente necesarias para temas de salud y fortalecimiento institucional”, explicó el mandatario departamental.

Un proyecto firmado en 2023 y excluido en 2026

El aeropuerto hacía parte de un contrato firmado en diciembre de 2023, cuyo propósito era la gerencia integral de proyectos para el mejoramiento de infraestructura aeroportuaria en distintas regiones.

Sin embargo, en el Modificatorio No. 3, suscrito en marzo de 2026, se decidió excluir los proyectos correspondientes a Barrancominas y Bajo Baudó, con el fin de ajustar el alcance contractual a condiciones técnicas, jurídicas y de sostenibilidad de los recursos públicos.

Llamado a inversión y advertencia sobre brechas

El gobernador insistió en que la cancelación del proyecto representa un retroceso para el departamento y pidió al Gobierno Nacional revisar la decisión.

“Guainía necesita atención, inversión e infraestructura aeroportuaria que permita cerrar brechas y garantizar un desarrollo digno para sus comunidades”, señaló Rivera.

El pronunciamiento se suma a las alertas sobre el impacto que tendría la suspensión de esta obra en una de las regiones más apartadas del país, donde la infraestructura de transporte es clave para el acceso a servicios y la presencia institucional esencial.